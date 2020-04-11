Синоптики рассказали о погоде в пасхальное воскресенье

В воскресенье утром Латвию начнет пересекать зона осадков - ожидается небольшой дождь, в Видземе возможен мокрый снег.

Осадков не ожидается в южной части Латгале.

Южный, юго-западный ветер будет достигать 12-17 м/сек, на побережье его скорость может составить до 20 м/сек.

Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, на востоке страны до -4 градусов. Максимальная температура воздуха ожидается во второй половине дня и вечером - от плюс шести градусов на юго-востоке страны до +13 в Земгале.

В Риге ожидается облачность, возможны осадки. Южный=юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 15 м/сек. Ночью ожидается +3 градуса, вечером - до +11.