Сб, 11.04.2020
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Синоптики рассказали о погоде в пасхальное воскресенье

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пасхальное воскресенье в Латвии ожидается пасмурная погода, днем на большей части территории страны ожидается дождь и порывистый ветер, прогнозируют синоптики. 

В воскресенье утром Латвию начнет пересекать зона осадков - ожидается небольшой дождь, в Видземе возможен мокрый снег.

Осадков не ожидается в южной части Латгале. 

Южный, юго-западный ветер будет достигать 12-17 м/сек, на побережье его скорость может составить до 20 м/сек. 

Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, на востоке страны до -4 градусов. Максимальная температура воздуха ожидается во второй половине дня и вечером - от плюс шести градусов на юго-востоке страны до +13 в Земгале. 

В Риге ожидается облачность, возможны осадки. Южный=юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 15 м/сек. Ночью ожидается +3 градуса, вечером - до +11. 

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