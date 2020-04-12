В воскресенье - порывистый ветер и дожди

В воскресенье в Латвии будет преимущественно пасмурно, на большей части территории страны пройдут небольшие дожди, прогнозируют синоптики.
Сильнее дождь будет в Курземе и Видземе, а в Земгале и Латгале значительных осадков не ожидается.
Южный, юго-западный ветер будет дуть порывами 12-17 метров в секунду, на морском побережье - до 20 метров в секунду.
Температура воздуха днем составит от +6 до +12 градусов.
В Риге временами ожидается дождь, ветер усилится до 15 метров в секунду, температура воздуха составит +11 градусов.
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