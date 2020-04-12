Синоптики сделали прогноз на следующую неделю. Возможен снег

В понедельник с северо-западным ветром в Латвию начнет поступать холодный воздух, дождь во многих местах перейдет в снег и град.

Во вторник временами возможен снег, местами сильный, а также дождь.

На побережье северо-западный ветер будет дуть порывами до 23 метров в секунду, температура воздуха не превысит +1..+6 градусов.