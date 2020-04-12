Вс, 12.04.2020
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Синоптики сделали прогноз на следующую неделю. Возможен снег

ФОТО: Pexels

Следующая неделя в Латвии будет прохладной, во вторник местами возможен снег, прогнозируют синоптики.

В понедельник с северо-западным ветром в Латвию начнет поступать холодный воздух, дождь во многих местах перейдет в снег и град.

Во вторник временами возможен снег, местами сильный, а также дождь.

На побережье северо-западный ветер будет дуть порывами до 23 метров в секунду, температура воздуха не превысит +1..+6 градусов.

В среду также ожидаются осадки, а во второй половине недели их станет меньше. Температура воздуха составит +5..+13 градусов, ночью ожидается понижение до -5 градусов.

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