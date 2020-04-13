Пн, 13.04.2020
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Дождь, град и снег: прогнозы синоптиков на понедельник

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ФОТО: Pixabay

В понедельник, 13 апреля, на большей части территории Латвии временами ожидается дождь, град и снег, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит +5..+10 градусов, в юго-восточных краях - до +15 градусов.

В течение дня ожидается похолодание, к вечеру температура воздуха по всей стране составит 0..+5 градусов.

Будет дуть порывистый ветер с запада, местами скорость порывов ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

В Риге временами ожидаются осадки, сквозь облака будет пробиваться солнце. Ожидается порывистый юго-западный ветер, который перейдет в северо-западный ветер. Температура воздуха составит около +5 градусов.

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