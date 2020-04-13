Дождь, град и снег: прогнозы синоптиков на понедельник

Максимальная температура воздуха составит +5..+10 градусов, в юго-восточных краях - до +15 градусов.

В течение дня ожидается похолодание, к вечеру температура воздуха по всей стране составит 0..+5 градусов.

Будет дуть порывистый ветер с запада, местами скорость порывов ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

В Риге временами ожидаются осадки, сквозь облака будет пробиваться солнце. Ожидается порывистый юго-западный ветер, который перейдет в северо-западный ветер. Температура воздуха составит около +5 градусов.