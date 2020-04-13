Во вторник в Латвии наступит зимняя погода

Во вторник, 14 апреля, в Латвии временами ожидаются осадки - преимущественно снегопады, а местами - град и небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Местами, особенно в Видземе и на востоке от Риги, с утра и днем ожидается сильный снег.
Дороги местами будут скользкими, с утра и вечером во многих районах Латвии они будут заснежены и обледенеют.
Температура воздуха ночью опустится до +2..-3 градусов, максимальная температура днем составит +1..+6 градусов.
Скорость порывов западного, северо-западного ветра с утра и днем увеличится до 13-18 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду.
В Риге во вторник пройдет мокрый снег и небольшой дождь. Скорость порывов ветра составит до 19 метров в секунду, а температура воздуха не превысит +5 градусов.
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