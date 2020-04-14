Новый прогноз погоды на весну: Снег и мороз возможны и в мае

Хотя ранее прогнозы говорили о теплой весне, так как ожидалось, что на севере Европы сохранятся циклоны, то теперь понятно, что циркуляция в атмосфере изменилась. Вместо циклонов придут антициклоны, которые принесут в Балтию холодный воздух с севера.

Прохладная погода сохранится и в мае, когда временами также возможны снег и мороз.

В середине недели наберет силу циклон из Норвегии, и в ночь на четверг в Латвии усилится западный, северо-западный ветер, скорость которого в порывах может достичь 22-27 м/c.

В ближайшие недели температура по ночам будет опускаться до -1..-6, днем часто будет не больше +10, но в самые теплые дни может потеплеть до +13..+18 градусов. Часто будет солнечно, но временами ожидаются дождь, снег и град.