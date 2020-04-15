На Латвию надвигается буря, могут быть повалены деревья

Утром в Риге будет дуть западный и северо-западный ветер, который усилится до 15–19 метров в секунду, потом до 20–22 метров в секунду, а после обеда порывы будут достигать 25 метров в секунду.

Меньше всего буря затронет Курземе. Во всех регионах страны ветер может ломать деревья и причинять другие разрушения.

В четверг вечером ветер резко ослабнет, но в пятницу вновь усилится до 13–18 метров в секунду. В субботу и воскресенье также будет дуть холодный северный, северо-западный ветер, температура воздуха не превысит +10 градусов, местами возможен снег, сообщают синоптики.