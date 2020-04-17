Прогноз на вторую половину апреля: возможны рекорды холода

В предстоящие выходные будет дуть холодный северо-западный ветер, местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха не превысит +6..+11 градусов.

В начале следующей недели по ночам похолодает до 0..-4 градусов, днем станет немного теплее.

По прогнозам Global Forecast System, в середине следующей недели воздух прогреется до +14..+17 градусов, прохладнее будет около моря.

В конце недели снова есть вероятность поступления холодного воздуха из Арктики.