Пт, 17.04.2020
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Прогноз на вторую половину апреля: возможны рекорды холода

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во второй половине апреля погодные условия в Латвии в основном будет определять антициклон, поэтому осадков будет мало, и в конце месяца возможны рекорды холода.

В предстоящие выходные будет дуть холодный северо-западный ветер, местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха не превысит +6..+11 градусов.

В начале следующей недели по ночам похолодает до 0..-4 градусов, днем станет немного теплее.

По прогнозам Global Forecast System, в середине следующей недели воздух прогреется до +14..+17 градусов, прохладнее будет около моря.

В конце недели снова есть вероятность поступления холодного воздуха из Арктики.

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