Прогноз на вторую половину апреля: возможны рекорды холода

Во второй половине апреля погодные условия в Латвии в основном будет определять антициклон, поэтому осадков будет мало, и в конце месяца возможны рекорды холода.
В предстоящие выходные будет дуть холодный северо-западный ветер, местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха не превысит +6..+11 градусов.
В начале следующей недели по ночам похолодает до 0..-4 градусов, днем станет немного теплее.
По прогнозам Global Forecast System, в середине следующей недели воздух прогреется до +14..+17 градусов, прохладнее будет около моря.
В конце недели снова есть вероятность поступления холодного воздуха из Арктики.
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