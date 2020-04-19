Вс, 19.04.2020
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Новейшие прогнозы синоптиков на предстоящую неделю

ФОТО: pexels.com

Последние прогнозы на предстоящую неделю свидетельствуют о постепенном повышении температуры воздуха, хотя в конце недели вновь возможно похолодание.

Согласно прогнозам Global Forecast System, в понедельник еще будет прохладно, но во вторник днем температура воздуха повысится до +10..+14 градусов, а в последующие дни - до +13..+18 градусов.

В основном ожидается небольшой северо-западный ветер, на побережье будет немного прохладнее.

По ночам температура воздуха местами может опускаться немного ниже нуля. Существенных осадков не ожидается.

В конце следующей недели в Латвию могут поступить холодные воздушные массы с севера, также возможны осадки - дождь, снег и град.

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