Новейшие прогнозы синоптиков на предстоящую неделю

Согласно прогнозам Global Forecast System, в понедельник еще будет прохладно, но во вторник днем температура воздуха повысится до +10..+14 градусов, а в последующие дни - до +13..+18 градусов.

В основном ожидается небольшой северо-западный ветер, на побережье будет немного прохладнее.

По ночам температура воздуха местами может опускаться немного ниже нуля. Существенных осадков не ожидается.

В конце следующей недели в Латвию могут поступить холодные воздушные массы с севера, также возможны осадки - дождь, снег и град.