Пн, 20.04.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Во вторник будет тепло

Сакура. Весна. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Во вторник, 21 апреля, в Латвии ожидается теплая погода - температура воздуха поднимется до +9..+14 градусов.

Синоптики прогнозируют, что небо будет частично затянуто облаками и местами, главным образом в восточных краях страны, пройдет кратковременный дождь.

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит -2..+5 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью и с утра будет дуть слабый ветер, температура составит +3..+5 градусов. Днем ожидается умеренный северный, северо-западный ветер, температура воздуха составит +11 градусов, у моря - +9 градусов.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Читать также

НАВЕРХ