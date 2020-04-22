В среду будет очень тепло, а в конце недели возможны морозы

Ожидается солнечный день с небольшой облачностью и слабым северным и западным ветром.

В Риге температура воздуха в среду, 22 апреля, составит от +10 градусов на севере у моря до +15 градусов в других районах столицы.

Прогнозируется, что в четверг и в пятницу на большей части территории страны температура воздуха составит +14...+18 градусов, а в субботу и воскресенье от +8 до +14 градусов. В ночь на пятницу в стране может быть до -5 градусов. Морозы возможны и на следующей неделе.