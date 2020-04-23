Видео: в Энгурском крае разгулялся "пылевой вихрь"

В четверг, 23 апреля, незадолго до 17:00, в Смарде Энгурского края наблюдалось необычное природное явление "пылевой вихрь", пишет lsm.lv со ссылкой на очевидца Рейниса Скабиса.
Такое природное явление можно наблюдать в Латвии каждую весну, иногда летом и в сухую погоду осенью.
Такие пылевые бури обычно не опасны, они теряют свою силу при столкновении с небольшими препятствиями - кустами, деревьями, зданиями.
Как правило, разрушений они не несут и пропадают за пару минут.
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