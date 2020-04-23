Видео: в Энгурском крае разгулялся "пылевой вихрь"

Такое природное явление можно наблюдать в Латвии каждую весну, иногда летом и в сухую погоду осенью.

Такие пылевые бури обычно не опасны, они теряют свою силу при столкновении с небольшими препятствиями - кустами, деревьями, зданиями.

Как правило, разрушений они не несут и пропадают за пару минут.