Чт, 23.04.2020
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Видео: в Энгурском крае разгулялся "пылевой вихрь"

ФОТО: Ekrānšāviņš

В четверг, 23 апреля, незадолго до 17:00, в Смарде Энгурского края наблюдалось необычное природное явление "пылевой вихрь", пишет lsm.lv со ссылкой на очевидца Рейниса Скабиса. 

Такое природное явление можно наблюдать в Латвии каждую весну, иногда летом и в сухую погоду осенью. 

Такие пылевые бури обычно не опасны, они теряют свою силу при столкновении с небольшими препятствиями - кустами, деревьями, зданиями.

Как правило, разрушений они не несут и пропадают за пару минут. 

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