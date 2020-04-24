До +17 градусов тепла: погода на пятницу

В пятницу, 24 апреля, ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Максимальная температура воздуха составит от +9..+13 градусов на побережье и севере Видземе до +15..+17 градусов на западе и юге страны.
В Видземе и Латгале будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье - северный, на остальной части территории страны - слабый ветер переменного направления.
В Риге ожидается переменная облачность, будет дуть небольшой северный, северо-западный ветер. Температура воздуха составит до +13 градусов, вечером станет прохладнее.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в стране может быть до -5 градусов. Морозы возможны и на следующей неделе.
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