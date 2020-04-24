До +17 градусов тепла: погода на пятницу

Максимальная температура воздуха составит от +9..+13 градусов на побережье и севере Видземе до +15..+17 градусов на западе и юге страны.

В Видземе и Латгале будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье - северный, на остальной части территории страны - слабый ветер переменного направления.

В Риге ожидается переменная облачность, будет дуть небольшой северный, северо-западный ветер. Температура воздуха составит до +13 градусов, вечером станет прохладнее.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в стране может быть до -5 градусов. Морозы возможны и на следующей неделе.