Пт, 24.04.2020
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До +17 градусов тепла: погода на пятницу

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 24 апреля, ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит от +9..+13 градусов на побережье и севере Видземе до +15..+17 градусов на западе и юге страны.

В Видземе и Латгале будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье - северный, на остальной части территории страны - слабый ветер переменного направления.

В Риге ожидается переменная облачность, будет дуть небольшой северный, северо-западный ветер. Температура воздуха составит до +13 градусов, вечером станет прохладнее.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в стране может быть до -5 градусов. Морозы возможны и на следующей неделе. 

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