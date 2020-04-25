Сб, 25.04.2020
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Воскресная ночь будет холодной

Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

В ночь на воскресенье температура воздуха в Латвии опустится до +1..-5 градусов, только на побережье при ветре с моря температура воздуха составит около +4 градусов, прогнозируют синоптики.

Количество облаков увеличится, днем ожидается частично облачная погода, во многих районах страны пройдет кратковременный дождь и град.

Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, максимальная температура воздуха в воскресенье составит +7..+13 градусов.

В Риге в воскресенье облака временами будут затягивать небо, ожидается кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит +2 градуса, в пригороде - до -3 градусов. Днем температура воздуха в тени приблизится к отметке +10 градусов.

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