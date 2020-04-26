Погода на воскресенье: ожидается небольшой дождь, местами - град

В воскресенье, 26 апреля, во многих районах Латвии ожидаются кратковременные осадки, в основном небольшой дождь, местами - град, прогнозируют синоптики.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что осадки существенно не уменьшат сухость, поэтому в лесах, особенно в южной части страны и Риге, сохранится высокая пожароопасность.
Временами будет выглядывать солнце, температура воздуха составит +7..+13 градусов.
Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, на западе Латвии его порывы достигнут 11-16 метров в секунду.
В Риге пройдет кратковременный дождь,ожидается слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +10 градусов.
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