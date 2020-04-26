Погода на воскресенье: ожидается небольшой дождь, местами - град

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что осадки существенно не уменьшат сухость, поэтому в лесах, особенно в южной части страны и Риге, сохранится высокая пожароопасность.

Временами будет выглядывать солнце, температура воздуха составит +7..+13 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, на западе Латвии его порывы достигнут 11-16 метров в секунду.

В Риге пройдет кратковременный дождь,ожидается слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +10 градусов.