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Погода на воскресенье: ожидается небольшой дождь, местами - град

Национальный парк Кемери

ФОТО: TVNET

В воскресенье, 26 апреля, во многих районах Латвии ожидаются кратковременные осадки, в основном небольшой дождь, местами - град, прогнозируют синоптики.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что осадки существенно не уменьшат сухость, поэтому в лесах, особенно в южной части страны и Риге, сохранится высокая пожароопасность.

Временами будет выглядывать солнце, температура воздуха составит +7..+13 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, на западе Латвии его порывы достигнут 11-16 метров в секунду.

В Риге пройдет кратковременный дождь,ожидается слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +10 градусов.

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