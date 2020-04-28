Вт, 28.04.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Погода во вторник: от +7 до +18 градусов

Шмель. Иллюстрация

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Максимальная температура воздуха во вторник, 28 апреля, составит от +7 градусов местами на севере до +18 градусов на юге, прогнозируют синоптики.

Во многих регионах возможен небольшой кратковременный дождь, местами, особенно вечером на севере Видземе, сильный.

Будет дуть слабый и умеренный ветер переменного направления.

В Риге будет облачно, временами возможен дождь, температура воздуха днем составит до +15 градусов, к вечеру упадет до +7 градусов.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Читать также

НАВЕРХ