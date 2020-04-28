Погода во вторник: от +7 до +18 градусов

Во многих регионах возможен небольшой кратковременный дождь, местами, особенно вечером на севере Видземе, сильный.

Будет дуть слабый и умеренный ветер переменного направления.

В Риге будет облачно, временами возможен дождь, температура воздуха днем составит до +15 градусов, к вечеру упадет до +7 градусов.