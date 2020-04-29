В начале мая ожидается потепление

В ночь на четверг, 30 апреля, температура воздуха приблизится к рекорду холода. На севере Видземе ожидается мороз до -5 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха во многих регионах Видземе и Латгале все еще будет ниже нуля.

Однако во второй половине дня 1 мая температура воздуха уже поднимется до +12..+17 градусов, в последующие дни температура во многих регионах превысит +15 градусов, а минимальная температура воздуха ночью составит несколько градусов выше нуля.

Временами ожидается дождь. Синоптики прогнозируют слабый ветер переменного направления.

Согласно долгосрочным прогнозам, средняя температура воздуха в мае будет близка к норме или немного ниже, а дождь будет идти чаще, чем обычно.