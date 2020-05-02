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В субботу дождевые облака пересекут большую часть территории Латвии

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 2 мая, дождевые облака, начиная с Курземе, пересекут большую часть территории Латвии, прогнозируют синоптики.

Восточной границы страны они достигнут только к вечеру или ночью.

Ожидается слабый ветер, однако в восточной части страны порывы юго-восточного ветра будут достигать 14 метров в секунду.

На побережье Курземе местами ожидается туман.

Температура воздуха составит +10..+17 градусов.

В Риге день будет пасмурным, в середине и второй половине дня ожидается дождь. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Максимальная температура воздуха составит +13 градусов.

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