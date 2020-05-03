4 мая ожидается солнечная погода

В понедельник, 4 мая, в Риге ожидается солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В некоторых районах, особенно ночью в Видземе, пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром местами возможен туман.
Температура воздуха ночью понизится до +2..+7 градусов. В течение дня воздух прогреется до +13..+18 градусов, только местами на побережье будет не теплее +10.
В Риге ночью возможны туман и кратковременный дождь, днем ожидается небольшая облачность. Температура ночью опустится до +6 градусов, днем потеплеет до +17.
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