4 мая ожидается солнечная погода

В некоторых районах, особенно ночью в Видземе, пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха ночью понизится до +2..+7 градусов. В течение дня воздух прогреется до +13..+18 градусов, только местами на побережье будет не теплее +10.

В Риге ночью возможны туман и кратковременный дождь, днем ожидается небольшая облачность. Температура ночью опустится до +6 градусов, днем потеплеет до +17.