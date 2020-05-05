Во вторник потеплеет до +18 градусов; местами возможны дожди

Согласно последнему прогнозу Global Forecast System, количество осадков в Даугавпилсе до ночи достигнет примерно 25 миллиметров или 45% от дневной нормы. В Даугавпилсе и в округе города прогнозируются самые сильные дожди.

В других районах Латвии в течение дня образуются губчатые облака, крупнейшие из которых местами могут вызвать кратковременный дождь.

В восточной части страны ожидается преимущественно облачная погода, более солнечным день будет в Курземе.

Будет дуть слабый или умеренный восточный и северный ветер. Температура воздуха составит +10..+18 градусов.

В Риге осадки маловероятны, облачность увеличится, будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Воздух прогреется до +16 градусов, прохладнее будет на севере города у моря.