На Латвию надвигается снег. Поля и сады под угрозой

Согласно прогнозу, во вторник утром Латгале, а также большая часть Селии и Видземе окажутся под снежным покровом толщиной от одного до десяти сантиметров. В некоторых местах небольшой снежный покров может сохраняться до среды.

В понедельник и в ночь на вторник Латвию пересечет сильный холодный атмосферный фронт, поэтому ожидается резкое снижение температуры и интенсивные осадки.

Прогнозы по количеству и типу осадков пока отличаются.

Наибольший риск для садов и полей будут представлять морозы на следующей неделе. В течение нескольких ночей температура воздуха во многих частях страны опустится ниже нуля, в некоторых местах даже до -5 градусов, ожидаются рекорды холода и большой урон почве.

Global Forecast System - это компьютерная модель Национального управления океанических и атмосферных исследований США, которая прогнозирует погоду во всем мире каждые шесть часов.