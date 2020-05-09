На Латвию надвигается снег. Поля и сады под угрозой

В понедельник, 11 мая, температура воздуха в восточной части Латвии поднимется до +20 градусов, но уже в ночь на вторник будет сильный снегопад, свидетельствует текущий прогноз Global Forecast System.
Согласно прогнозу, во вторник утром Латгале, а также большая часть Селии и Видземе окажутся под снежным покровом толщиной от одного до десяти сантиметров. В некоторых местах небольшой снежный покров может сохраняться до среды.
В понедельник и в ночь на вторник Латвию пересечет сильный холодный атмосферный фронт, поэтому ожидается резкое снижение температуры и интенсивные осадки.
Прогнозы по количеству и типу осадков пока отличаются.
Наибольший риск для садов и полей будут представлять морозы на следующей неделе. В течение нескольких ночей температура воздуха во многих частях страны опустится ниже нуля, в некоторых местах даже до -5 градусов, ожидаются рекорды холода и большой урон почве.
Global Forecast System - это компьютерная модель Национального управления океанических и атмосферных исследований США, которая прогнозирует погоду во всем мире каждые шесть часов.
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