Надвигающийся снегопад: могут ломаться деревья, заморозки нанесут большой урон

Во вторник ночью и первой половине дня в центральных и восточных регионах страны возможен сильный снегопад, который приведет к образованию снежного покрова толщиной несколько сантиметров, прогнозируют синоптики.
Прогнозы о количестве осадков пока отличаются - в худшем случае местами может выпасть до 10 сантиметров снега.
Под его тяжестью могут ломаться деревья, в основном те, у которых уже распустились листья.
В соответствии с текущими прогнозами больше всего снега во вторник ожидается в окрестностях Бауски, Екабпилса и Ливаны, на Видземской возвышенности, в Мадоне, Гулбене и Алуксне.
Курземе зона осадков может обойти стороной, а в Латгале вблизи белорусской границы в основном прогнозируется дождь.
Синоптики предупреждают, что большой урон на следующей неделе принесут и заморозки по всей стране.
На высоте 2 метров от земли температура воздуха местами опустится до -1..-6 градусов, ближе к земле мороз будет еще сильнее. По прогнозам, будут побиты рекорды холода.
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