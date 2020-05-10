Надвигающийся снегопад: могут ломаться деревья, заморозки нанесут большой урон

Прогнозы о количестве осадков пока отличаются - в худшем случае местами может выпасть до 10 сантиметров снега.

Под его тяжестью могут ломаться деревья, в основном те, у которых уже распустились листья.

В соответствии с текущими прогнозами больше всего снега во вторник ожидается в окрестностях Бауски, Екабпилса и Ливаны, на Видземской возвышенности, в Мадоне, Гулбене и Алуксне.

Курземе зона осадков может обойти стороной, а в Латгале вблизи белорусской границы в основном прогнозируется дождь.

Синоптики предупреждают, что большой урон на следующей неделе принесут и заморозки по всей стране.

На высоте 2 метров от земли температура воздуха местами опустится до -1..-6 градусов, ближе к земле мороз будет еще сильнее. По прогнозам, будут побиты рекорды холода.