Погода на понедельник: достаем куртки!

Первые дождевые тучи появятся над Курземе, а во второй половине дня и вечером на юго-востоке, в основном в Латгале, возможны грозовые ливни.

Ночная температура составит +7..+12 градусов, местами на востоке - до +5 градусов.

Днем в Курземе северный, северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду, в восточных регионах будет дуть порывистый южный ветер.

Дневная температура воздуха составит от +5 градусов в Курземе до +20 градусов на юге Латгале.

В Риге в понедельник утром и днем ожидается дождь, временами сильный, будет дуть порывистый северный ветер. Температура воздуха ночью и в первой половине дня будет чуть выше +10 градусов, а к вечеру опустится до +5 градусов.