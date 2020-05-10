Погода на понедельник: достаем куртки!

В понедельник в Латвию придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.
Первые дождевые тучи появятся над Курземе, а во второй половине дня и вечером на юго-востоке, в основном в Латгале, возможны грозовые ливни.
Ночная температура составит +7..+12 градусов, местами на востоке - до +5 градусов.
Днем в Курземе северный, северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду, в восточных регионах будет дуть порывистый южный ветер.
Дневная температура воздуха составит от +5 градусов в Курземе до +20 градусов на юге Латгале.
В Риге в понедельник утром и днем ожидается дождь, временами сильный, будет дуть порывистый северный ветер. Температура воздуха ночью и в первой половине дня будет чуть выше +10 градусов, а к вечеру опустится до +5 градусов.
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