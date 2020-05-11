В ночь с понедельника на вторник в Латвии ожидается сильный снег

Во вторник во второй половине ночи и с утра в Латгале и Селии, а также в восточной части Видземе ожидается сильный снег. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что местами толщина снежного покрова будет достигать 6-8 см.
С утра и днем начиная с запада страны облаков станет меньше, прогнозируют синоптики. Местами возможны кратковременные осадки.
Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, порывы которого местами будут усиливаться до 16 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью составит -1...+5 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +7...+12 градусов.
В Риге во вторник ожидается облачная ночь и солнечный день, без существенных осадков. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, а температура воздуха будет колебаться от +5 градусов ночью до +10 градусов во второй половине дня.
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