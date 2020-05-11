В ночь с понедельника на вторник в Латвии ожидается сильный снег

С утра и днем начиная с запада страны облаков станет меньше, прогнозируют синоптики. Местами возможны кратковременные осадки.

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, порывы которого местами будут усиливаться до 16 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит -1...+5 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +7...+12 градусов.

В Риге во вторник ожидается облачная ночь и солнечный день, без существенных осадков. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, а температура воздуха будет колебаться от +5 градусов ночью до +10 градусов во второй половине дня.