В Латвии выпал снег

Во вторник утром в Латгале, Селии и в восточной части Видземе выпал снег, а столбик термометра опустился до -1 градуса.
Во вторник утром в Екабпилсе выпало около 7 сантиметров снега, свидетельствуют наблюдения агентства LETA. На улицах слякоть, снег остался только на цветах и кустах. Под его тяжестью ломались ветки плодовых деревьев.
Labrīt no Jēkabpils 12.05.2020! Foto: Mārtiņš Knipšis plkst. 6.35 pic.twitter.com/wqk2ATrJMo— Inese Knipše (@Inese_Knipse) May 12, 2020
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы снег продолжится в основном только в Латгале. В Земгале и на востоке Латвии возможны кратковременные осадки и грозы.
12.05.2020. Rēzekne ❄🌷❄— Ingrīda Avotiņa (@Ingrida_Avotina) May 12, 2020
Foto - Ilmārs Ostrovskis@boms_tricis @LVGMC_Meteo @meteozinas @RezeknesPilseta @rezeknesnovads pic.twitter.com/h6AEy484cL
Предприятие по обслуживанию автодорог Latvijas valsts ceļi призывает автоводителей быть осторожными, так как есть риск обледенения дорог.
⚠️🌨️❄️🚕 Valsts austumu daļā turpina snigt. Attēli no Līvānu, Atašienes un Rēzeknes ceļu meteo stacijām. Pastāv apledojuma risks. Aicinām braukt uzmanīgi un izvēlēties ceļa un laikapstākļiem atbilstošu ātrumu. pic.twitter.com/nVFji9ExVE— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) May 12, 2020
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы снег продолжится в основном только в Латгале. В Земгале и на востоке Латвии возможны кратковременные осадки и грозы.
drusku uz rietumiem labāk, sniegs minimāli, t° drusku virs nulles pic.twitter.com/0KZBB0aSMa— Kilups (@mkKilups) May 12, 2020
Будет дуть умеренный северный и западный ветер, местами порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +8..+12 градусов, в Латгале будет холоднее.
В Риге ожидается преимущественно солнечный день, температура воздуха составит до +10 градусов.