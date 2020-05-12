В Латвии выпал снег

Во вторник утром в Екабпилсе выпало около 7 сантиметров снега, свидетельствуют наблюдения агентства LETA. На улицах слякоть, снег остался только на цветах и кустах. Под его тяжестью ломались ветки плодовых деревьев.

Labrīt no Jēkabpils 12.05.2020! Foto: Mārtiņš Knipšis plkst. 6.35 pic.twitter.com/wqk2ATrJMo — Inese Knipše (@Inese_Knipse) May 12, 2020

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы снег продолжится в основном только в Латгале. В Земгале и на востоке Латвии возможны кратковременные осадки и грозы.

Предприятие по обслуживанию автодорог Latvijas valsts ceļi призывает автоводителей быть осторожными, так как есть риск обледенения дорог.

⚠️🌨️❄️🚕 Valsts austumu daļā turpina snigt. Attēli no Līvānu, Atašienes un Rēzeknes ceļu meteo stacijām. Pastāv apledojuma risks. Aicinām braukt uzmanīgi un izvēlēties ceļa un laikapstākļiem atbilstošu ātrumu. pic.twitter.com/nVFji9ExVE — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) May 12, 2020

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы снег продолжится в основном только в Латгале. В Земгале и на востоке Латвии возможны кратковременные осадки и грозы.

drusku uz rietumiem labāk, sniegs minimāli, t° drusku virs nulles pic.twitter.com/0KZBB0aSMa — Kilups (@mkKilups) May 12, 2020

Будет дуть умеренный северный и западный ветер, местами порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +8..+12 градусов, в Латгале будет холоднее.