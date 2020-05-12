Вт, 12.05.2020
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В Латвии выпал снег

ФОТО: TVNET aculiecinieks

Во вторник утром в Латгале, Селии и в восточной части Видземе выпал снег, а столбик термометра опустился до -1 градуса. 

Во вторник утром в Екабпилсе выпало около 7 сантиметров снега, свидетельствуют наблюдения агентства LETA. На улицах слякоть, снег остался только на цветах и кустах. Под его тяжестью ломались ветки плодовых деревьев. 

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы снег продолжится в основном только в Латгале. В Земгале и на востоке Латвии возможны кратковременные осадки и грозы.

Предприятие по обслуживанию автодорог Latvijas valsts ceļi призывает автоводителей быть осторожными, так как есть риск обледенения дорог. 

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы снег продолжится в основном только в Латгале. В Земгале и на востоке Латвии возможны кратковременные осадки и грозы.

Будет дуть умеренный северный и западный ветер, местами порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +8..+12 градусов, в Латгале будет холоднее.

В Риге ожидается преимущественно солнечный день, температура воздуха составит до +10 градусов.

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