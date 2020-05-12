В Бауске и Даугавпилсе установлены снежные рекорды

В Бауске выпало мало снега, а в Даугавпилсе сильный дождь перешел в снег, который образовал снежный покров.

В других городах на востоке Латвии, в том числе в Резекне, Екабпилсе, Гулбене и Алуксне, самый поздний снег был зарегистрирован 19 мая в 1990 году.

В целом по Латвии самый поздний снег зарегистрирован 29 мая 1953 года, когда толщина снежного покрова в Казданге составила 5 см.

Портал lsm.lv, ссылаясь на местных жителей, сообщает, что сегодня утром в Лейманской и Рубенской волостях Екабпилсского края толщина снежного покрова составляла до 16 см.

Галерея: В Латвии в мае выпал снег