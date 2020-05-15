Прогноз погоды на выходные совсем не радует

В субботу, 16 мая, в Латвии порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 16-21 метра в секунду, предупреждают синоптики.
Временами ожидается дождь, местами - град и гроза.
Температура воздуха ночью опустится до +2..+7 градусов, а днем достигнет +9..+14 градусов.
В Риге в субботу временами будет светить солнце, ожидается небольшой кратковременный дождь.
Ночью будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а температура воздуха составит +6 градусов. Днем порывы западного ветра будут достигать 18 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +13 градусов.
Похожие погодные условия сохранятся в воскресенье.
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