Пт, 15.05.2020
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Прогноз погоды на выходные совсем не радует

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ФОТО: Zane Bitere / LETA

В субботу, 16 мая, в Латвии порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 16-21 метра в секунду, предупреждают синоптики.

Временами ожидается дождь, местами - град и гроза.

Температура воздуха ночью опустится до +2..+7 градусов, а днем достигнет +9..+14 градусов.

В Риге в субботу временами будет светить солнце, ожидается небольшой кратковременный дождь.

Ночью будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а температура воздуха составит +6 градусов. Днем порывы западного ветра будут достигать 18 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +13 градусов.

Похожие погодные условия сохранятся в воскресенье.

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