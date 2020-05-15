Прогноз погоды на выходные совсем не радует

В Риге в субботу временами будет светить солнце, ожидается небольшой кратковременный дождь.

Ночью будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а температура воздуха составит +6 градусов. Днем порывы западного ветра будут достигать 18 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +13 градусов.

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