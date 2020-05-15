Прогноз погоды на выходные совсем не радует. Спасатели выпустили предупреждение

В субботу, 16 мая, в Латвии порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 16-21 метра в секунду, предупреждают синоптики. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила RUS.TVNET, что такой ветер может принести разрушения - могут ломаться ветки, легкие конструкции, могут летать незакрепленные предметы.