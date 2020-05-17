Синоптики рассказали, когда в Латвии станет теплее

В ближайшие дни с порывистым северо-западным ветром в Латвию продолжит поступать прохладный воздух, во многих районах пройдут кратковременные дожди, возможны мокрый снег и грозы. Больше осадков будет в восточных районах.

22 мая во второй половине дня температура повысится до +13..+18 градусов, в конце мая выше +20 градусов. Вероятно, погода останется непостоянной, и временами будут идти дожди.