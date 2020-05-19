Прогноз погоды на среду: будет еще прохладнее, ожидается порывистый ветер

В среду в Латвии ожидается порывистый северо-западный ветер и небольшое похолодание, прогнозируют синоптики.
Облачность будет небольшой, на востоке страны ожидаются кратковременные осадки, местами с грозами.
Порывы северо-западного ветра днем составят до 13-18 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью составит -1..+4 градуса, на побережье - до +7 градусов. Днем температура повысится до +9..+13 градусов.
В Риге в среду ожидается небольшая облачность, без осадков. Скорость порывов северо-западного ветра составит 16 метров в секунду. Температура воздуха составит около +5 градусов ночью и +10 градусов днем.
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