В среду будет дуть порывистый ветер

В среду северо-западный ветер в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, самые большие порывы вместе с осадками и грозовыми тучами ожидаются в Видземе и Латгале.
По прогнозам синоптиков, днем будет переменная облачность, максимальная температура воздуха составит +9..+13 градусов.
В Риге осадков не ожидается, скорость северо-западного ветра составит до 16 метров в секунду, температура воздуха - около +10 градусов.
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