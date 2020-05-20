Четверг станет самым ветреным днем на неделе. А местами - и самым холодным

В Латгале, во многих районах Видземе и Селии пройдут дожди, местами возможен мокрый снег.

Скорость северного, северо-восточного ветра усилится до 14-19 метров в секунду, и самый сильный ветер ожидается в Риге, в ее окрестностях и в Земгале.

Минимальная температура ночью составит 1..+7 градусов, максимальная днем - +5..+8 градусов на востоке страны и +10..+13 в других районах.

В Риге температура воздуха составит +6 градусов ночью и +11 градусов днем.