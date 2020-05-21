Чт, 21.05.2020
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С пятницы начнется потепление

Теплый день в Риге

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

 С пятницы в Латвии начнется потепление, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром еще будет облачно, а позже небо прояснится. Больше облаков будет в Курземе. Существенных осадков в пятницу не ожидается. 

Температура ночью опустится до +2..+7 градусов, днем повысится до +11..+16.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +6..+7 градусов, днем до +14, у моря до +11 градусов.

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