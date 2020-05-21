С пятницы начнется потепление

Ночью и утром еще будет облачно, а позже небо прояснится. Больше облаков будет в Курземе. Существенных осадков в пятницу не ожидается.

Температура ночью опустится до +2..+7 градусов, днем повысится до +11..+16.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +6..+7 градусов, днем до +14, у моря до +11 градусов.