Синоптики рассказали, какой будет погода в эти выходные

В ночь на субботу температура опустится до -2..+4 градусов, во второй половине дня потеплеет до +15..+19, чуть холоднее будет на побережье. День будет теплым и в основном солнечным.

В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, во многих районах пройдут дожди, местами грозы.

Ночь на воскресенье будет теплее, а день - прохладнее, чем в субботу.

В последующие дни также возможны дожди и грозы. Минимальная температура ночью составит +4..+10 градусов, днем до +17..+22.

В начале июня есть шансы дождаться первую в этом году жару, однако в целом месяц обещает быть более прохладным и влажным, чем прогнозировалось ранее. Датский институт метеорологии прогнозирует в этом году традиционное североевропейское лето, когда прохладные и дождливые дни сменяются солнечными и теплыми.