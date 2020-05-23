Сб, 23.05.2020
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Купальный сезон открыт. А вода теплая?

Озеро. Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Не очень уж теплая. Температура воды в реках, озерах и море остается холодной, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. 

В большей части рек и озер, а также в море температура воды утром субботы составляет от +9 до +13 градусов.

В прошлом году в этот день температура воды в крупнейших реках и озерах составляла +15..+21 градус, а на морском побережье - от +6 градусов в Рое до +10..+14 градусов на большей части побережья.

В ближайшие дни вода будет понемногу теплеть, уровень воды в реках будет немного колебаться.

Как сообщалось, 15 мая начался официальный купальный сезон.

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