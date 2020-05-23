Прогноз погоды на воскресенье совсем не радует

В ночь на воскресенье в Курземе, а утром и в течение дня и во многих других районах Латвии ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни, прогнозируют синоптики.
Небо будет по большей части затянуто тучами, более ясным день будет на востоке страны.
Минимальная температура воздуха ночью составит +6..+10 градусов, в восточных краях - +2..+5 градусов.
Днем температура воздуха поднимется до +11..+15 градусов, более теплой погода будет в Латгале, на востоке Видземе и местами в Курземе, где столбик термометра поднимется до отметки +16..+18 градусов.
Будет дуть слабый ветер переменного направления.
В Риге в ночь на воскресенье ожидается пасмурная погода, а днем - дождь. Температура воздуха составит +10..+13 градусов.
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