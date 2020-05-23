Прогноз погоды на воскресенье совсем не радует

Небо будет по большей части затянуто тучами, более ясным день будет на востоке страны.

Минимальная температура воздуха ночью составит +6..+10 градусов, в восточных краях - +2..+5 градусов.

Днем температура воздуха поднимется до +11..+15 градусов, более теплой погода будет в Латгале, на востоке Видземе и местами в Курземе, где столбик термометра поднимется до отметки +16..+18 градусов.

Будет дуть слабый ветер переменного направления.

В Риге в ночь на воскресенье ожидается пасмурная погода, а днем - дождь. Температура воздуха составит +10..+13 градусов.