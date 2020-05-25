Предупреждения об опасных погодных условиях станут более точными

Для понимания обществом ожидаемых рисков и повышения точности информации пересмотрены критерии гидрометеорологических предупреждений, сообщила агентству LETA представитель Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Санита Пелеке.
Пересмотр критериев в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой проведен для того, чтобы распространяемые предупреждения лучше отражали интенсивность и влияние ожидаемых погодных явлений.
Три уровня предупреждения введены почти для всех гидрометеорологических явлений. Желтый означает, что погода ухудшилась и наблюдаются явления сильной интенсивности. Оранжевый - погода становится опасной, наблюдаются очень интенсивные явление, красный - погода очень опасная, наблюдаются явления экстремальной/опасной интенсивности.
Впредь, наряду с информацией об интенсивности прогнозируемых гидрометеорологических явлений, предупреждения будут также включать общую информацию об их ожидаемом влиянии и инструкции для населения, что повысит понимание жителями рисков.
Для визуализации новых критериев предупреждений создан сайт bridinajumi.meteo.lv, на котором будут более детально указываться регионы, для которых прогнозируются наиболее опасные погодные явления.
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