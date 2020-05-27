Ср, 27.05.2020
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В среду воздух прогреется до +23 градусов. Так тепло в этом году еще не было

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду днем температура воздуха в Латвии, за исключением части побережья, повысится до +19..+23 градусов, сообщает агентство LETA.

Пока что наивысшая температура воздуха, достигнутая в этом году в Латвии, составляет +22 градуса 26 мая.

Ожидается преимущественно небольшая облачность. Во второй половине дня и вечером местами в западной и центральной частях страны возможен кратковременный дождь.

Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.

В Риге ожидается преимущественно сухой и солнечный день, будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +21..+22 градусов.

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