Синоптики рассказали о погоде на конец мая и когда в Латвию придет жара

В конце мая в Украине и Беларуси ожидается циклон, под влиянием которого в Латвии будет дуть порывистый северо-восточный ветер, ожидается умеренно теплая погода, сообщает агентство LETA.
Возможно, принесенные циклоном дождевые тучи и не коснутся Латвии. Наибольшая вероятность осадков в конце недели сохраняется в Латгале и Селии. В пятницу усилится северный ветер, в субботу и в воскресенье ожидается северо-восточный ветер. Его порывы могут достигать скорости 13-18 метров в секунду.
В четверг, 28 мая, в результате влияния холодного атмосферного фронта пройдут дожди и станет прохладнее. В пятницу температура воздуха, возможно, повысится до +15..+20 градусов, в конце недели - до +19..+24 градуса. Более прохладная погода сохранится в прибрежных районах.
На следующей неделе возможно потепление до +26 градусов.
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