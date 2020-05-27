Синоптики рассказали о погоде на конец мая и когда в Латвию придет жара

Возможно, принесенные циклоном дождевые тучи и не коснутся Латвии. Наибольшая вероятность осадков в конце недели сохраняется в Латгале и Селии. В пятницу усилится северный ветер, в субботу и в воскресенье ожидается северо-восточный ветер. Его порывы могут достигать скорости 13-18 метров в секунду.