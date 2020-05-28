Пятница будет теплой, но ветреной

Ночью ветер будет более слабым, облаков будет мало, а температура воздуха опустится до +3...+9 градусов.

Днем температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов, однако местами на побережье температура воздуха составит не более +12 градусов.

В Риге в пятницу будет светить солнце, осадков не ожидается, скорость порывов северного ветра может достигнуть 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +8...+10 градусов, а днем поднимется до +16 градусов, у моря - до +13.