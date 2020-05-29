Прогноз погоды изменился. Лета пока можно не ждать

Начало июня в Латвии не будет настолько теплым, как прогнозировалось ранее, и метеорологическое лето в ближайшие дни еще не начнется, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.
Метеорологическое лето начинается, когда по крайней мере пять суток подряд средняя температура воздуха достигает +15 градусов.
В последнюю неделю среднесуточная температура составляла +10..+14 градусов, и в ближайшие дни она останется такой же.
В субботу и воскресенье будет дуть северный, северо-западный ветер со скоростью 14-19 метров в секунду. Погода будет в основном солнечной, немного потеплеет.
В начале будущей недели местами в Видземе и Латгале возможны заморозки на почве. Во второй половине дня местами температура воздуха превысит +20 градусов. Осадков не ожидается.
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