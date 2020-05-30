В субботу ожидается сильный ветер

День будет солнечным, осадков не ожидается. Температура воздуха повысится до +17..+22 градусов, на побережье местами будет до +14 градусов.

В Риге ожидается преимущественно солнечная погода, северный ветер усилится до 14 метров в секунду, температура воздуха составит около +20 градусов. В Юрмале будет до +15 градусов.