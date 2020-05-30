Синоптики сделали прогноз на последний день мая

Ночью скорость северо-восточного ветра составит 10-15 метров в секунду, утром и днем - до 13-18 метров в секунду.

Ночь будет теплой - температура не опустится ниже +9..+12 градусов. Днем на солнце столбики термометров поднимутся до +17..+21 градуса, на берегу моря - до +14..+16 градусов.

В Риге в последний день мая ожидается ясная погода, северо-восточный ветер в порывах усилится до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит от +12 градусов ночью и до +20 градусов днем.