В последний день мая будет солнечно и тепло

В воскресенье, 31 мая, в Латвии ожидается ясная погода - на всей территории страны ярко будет светить солнце.
Порывы северо-восточного ветра достигнут скорости 13-18 метров в секунду.
Воздух прогреется до +17..+22 градусов, на западном побережье Рижского залива - до +15 градусов.
В Риге температура воздуха будет держаться в районе +20 градусов, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Ожидается высокая солнечная ультрафиолетовая радиация. Люди с особо чувствительной кожей, которые не будут соблюдать осторожность, в середине дня могут обгореть за 15 минут.
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