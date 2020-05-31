В последний день мая будет солнечно и тепло

Порывы северо-восточного ветра достигнут скорости 13-18 метров в секунду.

Воздух прогреется до +17..+22 градусов, на западном побережье Рижского залива - до +15 градусов.

В Риге температура воздуха будет держаться в районе +20 градусов, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ожидается высокая солнечная ультрафиолетовая радиация. Люди с особо чувствительной кожей, которые не будут соблюдать осторожность, в середине дня могут обгореть за 15 минут.