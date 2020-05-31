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В небе над Курземе наблюдалось одно из редчайших погодных явлений

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

В субботу, 30 мая, в Калеты Приекульского края наблюдалась одна из редчайших форм облаков в мире - облака Кельвина - Гельмгольца, сообщил главный метеоролог LTV Том Брицис со ссылкой на видео свидетельницы Венеты Юзупы.

Такие облака появляются, когда в различных слоях атмосферы сильно различается скорость ветра.

В верхних слоях ветер куда сильнее, он буквально тянет верхушки находящихся ниже облаков, и они, попадая в более быстрый воздушный поток, движутся быстрее низшей части облака. Образуются волнообразные облака", - указал Брицис.

"Непостоянность Кельвина - Гельмгольца образуется в атмосфере чаще, однако не всегда это облака, которые делают эффект видимым. Таким облака указывают и на большую турбулентность, что означает, что при полетах в таких условиях были бы сильные "воздушные ямы", - пояснил Брицис.

Priekules novada Kalētos šodien (30. maijā) novērota viena no retākajām mākoņu formām pasaulē. Kelvina-Helmholca mākoņi....

Posted by Toms Bricis LTV Laika ziņas on Saturday, May 30, 2020

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