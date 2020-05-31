В небе над Курземе наблюдалось одно из редчайших погодных явлений

В верхних слоях ветер куда сильнее, он буквально тянет верхушки находящихся ниже облаков, и они, попадая в более быстрый воздушный поток, движутся быстрее низшей части облака. Образуются волнообразные облака", - указал Брицис.

"Непостоянность Кельвина - Гельмгольца образуется в атмосфере чаще, однако не всегда это облака, которые делают эффект видимым. Таким облака указывают и на большую турбулентность, что означает, что при полетах в таких условиях были бы сильные "воздушные ямы", - пояснил Брицис.