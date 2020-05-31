Синоптики сделали прогноз на первый день лета

Ночью температура воздуха опустится до +3...+8 градусов, днем составит +13...+19 градусов. Северный, северо-восточный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью воздух остынет до +9 градусов, местами в пригородах - до +5 градусов, днем температура составит +16 градусов.