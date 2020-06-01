Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе

В понедельник в Латвии увеличится количество облаков, осадков не ожидается, прогнозируют синоптики. Воздух прогреется до +14..+19 градусов, местами в Курземе - до +21 градуса. Начиная со среды, 3 июня, в Латвии возможны дожди, за исключением центральной и западной части страны, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.