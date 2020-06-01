Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе

В понедельник в Латвии увеличится количество облаков, осадков не ожидается, прогнозируют синоптики. Воздух прогреется до +14..+19 градусов, местами в Курземе - до +21 градуса. Начиная со среды, 3 июня, в Латвии возможны дожди, за исключением центральной и западной части страны, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.
Вторник пройдет без осадкой, температура воздуха ночью составит от +2 до +10 градусов. Днем ожидается до +14...+19 градусов по шкале Цельсия. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, сообщает LETA.
На этой неделе возможна гроза, ночи станут теплее, дождливые дни будут прохладные, а солнечные - теплыми, столбик термометра поднимется выше 20 градусов.
Возможно, в конце неделе в Латвии наступит метеорологическое лето, когда среднесуточная температура воздуха превысит +15 градусов.
Пол данным Global Forecast System, во второй половине следующей неделе в Латвии ожидается +30 градусов.
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