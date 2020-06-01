Какая погода ожидается во второй день лета?

Во вторник, 2 июня, в Латвии сохранится сухая погода, будет дуть прохладный северо-восточный ветер, прогнозируют синоптики.
Облака будут частично закрывать небо, осадков не ожидается.
Ночью ветер поутихнет, температура воздуха понизится до +2..+8 градусов, на западном побережье Рижского залива она составит около +10 градусов.
Днем скорость порывов ветра усилится до 9-14 метров в секунду, наиболее ветреным день будет в Латгале.
Воздух прогреется до +14..+19 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается небольшое количество облаков и умеренный северный, северо-восточный ветер.
Минимальная температура воздуха ночью составит +8 градусов, местами в пригороде - до +5 градусов.
Днем столбик термометра в Риге поднимется до отметки +18 градусов, а в Юрмале - до +15 градусов.
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