Какая погода ожидается во второй день лета?

Облака будут частично закрывать небо, осадков не ожидается.

Ночью ветер поутихнет, температура воздуха понизится до +2..+8 градусов, на западном побережье Рижского залива она составит около +10 градусов.

Днем скорость порывов ветра усилится до 9-14 метров в секунду, наиболее ветреным день будет в Латгале.

Воздух прогреется до +14..+19 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается небольшое количество облаков и умеренный северный, северо-восточный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8 градусов, местами в пригороде - до +5 градусов.

Днем столбик термометра в Риге поднимется до отметки +18 градусов, а в Юрмале - до +15 градусов.