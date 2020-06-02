Вт, 2.06.2020
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Среда местами принесет дожди

ФОТО: Pixabay

В среду ночью и с утра в части Латгале и Селии ожидается дождь, днем небольшой дождь ожидается также местами в других районах Латвии, прогнозируют синоптики.

Начиная с юго-востока страны небо затянут облака. Будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +4...+11 градусов, днем она поднимется до +13...+19 градусов.

В Риге в среду небо будет затянуто облаками, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха составит +9 градусов ночью и +16 градусов днем.

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