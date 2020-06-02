В Скандинавии июнь начался с тридцатиградусной жары

Так, +30 в понедельник было зарегистрировано в центральной части Швеции - на север от Стокгольма.

На юге Норвегии - в округе Осло - столбик термометра поднялся до неполных +30 градусов.

В Финляндии температура воздуха 1 июля повысилась до +27 градусов, +20 было местами и на севере страны, где землю еще покрывает снег.

Жару несет антициклон. Ранее прогнозировалось, что теплые воздушные массы затронут и страны Балтии, но вместо этого вдоль восточной части антициклона в страны Балтии придет холод из Арктики.

Антициклон теряет силу, и в ближайшие дни погоду в северной и центральной части Европы будут устанавливать главным образом циклоны. В Скандинавии температура воздуха понизится, а в странах Балтии повысится, прогнозируют синоптики.